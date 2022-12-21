【美股星期三】黃偉康：2023年美股未見曙光？分析NIKE第二季業績｜雙T剋星：馬斯克之亂幾時完？

嘉賓： 安里控股主席兼行政總裁 黃偉康(Andrew)

日本央行意外地上調十年期債息波動區間，上限由0.25厘提高至0.5厘，如何解讀此舉？資金回籠日圓，日圓轉勢言之尚早？比較美股及彭博美國綜合債券指數，年初至今皆跌，傳統債市避險作用失靈？環球債市後市如何？對美股走勢有何啟示？NIKE第二季收入盈利均勝市場預期，惟集團續看淡毛利率。市場擔憂美國明年陷入經濟衰退，消費類股份難望樂觀？Tesla(TSLA)及Twitter(TWTR)行政總裁馬斯克恐面臨全面抵制，大行又唱淡Tesla前景，Tesla股價明年注定繼續無運行？

影片網址：https://youtu.be/gJ4U2_NA13o?t=53

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