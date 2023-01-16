【FX MONDAY】熊俊傑：央行或再放寬孳息上限　圓匯升值空間擴大？

嘉賓：艾德證券期貨有限公司高級副總裁 熊俊傑

美國通脹持續回落，是否預示已經見頂及加息周期即將結束？此外，美國債務上限再次成為民主共和兩黨角力工具。財長耶倫表示，財政部將從本周四（19日）開始採取特殊會計策略，以避免違反美國債務上限，同時敦促議員提高上限。另外，日本央行周三（18日）議息，市場預料將再放寬孳息曲線控制上限，日圓後市傾向進一步走強，還有低買機會嗎？

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