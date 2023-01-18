  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現

18/01/2023

【美股星期三】黃偉康：日央行維持超寬鬆政策　Yen仲有得跌？投行業績大比拼！

#特斯拉 #TSLA #GS #摩根士丹利 #高盛 #日圓 #hot talk 1點鐘 #美股 #直播 #MS #安里控股 #黃偉康
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓： 安里控股主席兼行政總裁 黃偉康(Andrew)

 

　　日本央行決定維持指標利率在負0.1厘，10年期國債孳息率目標為0％不變，並繼續透過大規模購債維持孳息率曲線控制。消息傳出後日圓（JPY）急挫，預計再下跌空間大嗎？重回5.5算屬過分進取？隔晚有兩間大行齊齊出上年第四季業績，高盛(GS)第四季收入及純利均遜預期，拖累股價挫6%；反觀其長期競爭對手摩根士丹利，雖然多項業務收入均跌，但盈利勝預期，收市升近6％，如何解讀投行間業績表現不一？投行整體仍面對甚麼風險？據報特斯拉(TSLA)早前在內地減價促銷有重大成效，推升上月內地車銷大增逾76％，利好隔晚股價升逾7%，惟單月車銷，始終未能充分反映內地新能源車市場是否真正回暖？

 

 

影片網址：https://youtu.be/64kI2ySI4pQ

 

把時間軸拉到01:12開始 —  節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《開市Good Morning► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#特斯拉 #TSLA #GS #摩根士丹利 #高盛 #日圓 #hot talk 1點鐘 #美股 #直播 #MS #安里控股 #黃偉康

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk