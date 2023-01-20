北水今起暫停　港股有無運行？內地重啟經濟　餐飲股率先受惠？潘Sir解構內房內銀內險鐵三角

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

港股自今日（19日）起暫停北水，直至再下周一（30日）才恢復。參考去年四次北水暫停期間，港股均錄得至少1％升幅，預料是次暫停北水期間，港股又能如以往般造好嗎？內地經濟已開始復常步伐，對新春期間的內需消費有多大程度利好？內地餐飲股可率先受惠？內地官方連番救內房，連帶內銀內險都得益？潘Sir將講解內房、內銀、內險鐵三角關係！





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