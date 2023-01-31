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31/01/2023

【KK星期二】內地PMI重返擴張水平 有咩啟示？應趁生科股盈警潮獲利？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

 

　　國家統計局公布，內地1月份製造業採購經理指數（PMI）為50.1%，優於預期的49.8%，比上月上升3.1個百分點，回升至盈衰臨界點以上，非製造業及綜合PMI產出指數分別為54.4%和52.9%，高於上月12.8和10.3個百分點，均升至擴張水平，惟對A股利好作用有限，上證﹑深證半日均收跌，連帶港股都挫逾1%，對後市有咩啟示？近期相繼有生物科技股發盈警，包括君實生物(01877)、康龍化成(03759)、康希諾生物(06185)等，持貨者應趁盈警潮獲利？未能及時轉身又該如何部署？

 

影片網址：https://youtu.be/Ebbm-ncNoSw?t=65

 

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