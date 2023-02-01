【美股星期三】聯儲局議息前瞻｜AMD上季業績勝預期 今年續跑贏INTEL？SNAP推收費服務難應對行業競爭？

嘉賓： 安里控股主席兼行政總裁 黃偉康(Andrew)

市場一致預期聯儲局加息將加息0.25厘，將眼光聚焦聯儲局主席鮑威爾的會後聲明偏鷹或放鴿，或會影響未來減息時間表，對美股甚至港股會有甚麼影響？預計鮑威爾的言論會以控制市場期望為主調？美股踏入業績期，晶片股AMD上季受惠於數據中心收入及芯片大賣，業績較市場預期好，甚至跑贏同業INTEL(INTC)，值得憧憬AMD今年表現繼續跑贏INTEL？行業現面對甚麼隠憂？另一隻業績股SNAP上季由盈轉虧，拖累盤後股價大插逾一成四，市場是否過分反應？推出付費服務應對行業競爭，成效不似預期？

影片網址：https://youtu.be/ZcZSZcFKx6o?t=65

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