【比比星期四】AI市場或成中美角力新戰場？股票全面註冊制　對券商股利好定利淡？

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

港股雖連升第二日，惟升幅未能維持，高開逾200點後一度轉跌，其後雖回升但升幅縮至百點內，現時恒指仍處整固格局？兩萬二有力企穩嗎？聯儲局主席鮑威爾會後表明將繼續加息，市場如何解讀其言論？對股市有何影響？有傳內地人工智能（AI）巨頭百度(09888)將推出「中文版ChatGPT」，股份續落鑊炒，連升第二日，早市一度升近8%，高見155.7元，突破保歷加通道上軸，直至半午收市累升約一成半，現時仍有炒作空間？中美角力或將升級至AI大戰？ 中證監上日（1日）宣布，即日起全面實行股票發行註冊制改革正式啟動 ，對券商股利好定利淡？有望推升市場活躍度﹑還是阻礙市場自由交易的絆腳石？





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