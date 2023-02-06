【FX MONDAY】陳欣：美國1月非農職位大增　聯儲局需大幅加息壓通脹？

嘉賓：資深外匯分析師 陳欣

美國1月份非農就業職位大幅增加51.7萬個，是去年3月以來最多，失業率降至3.4%的53年低位，12月份新增職位亦向上修訂至26萬，數據反映美國勞工市場表現強勁，令通脹上升風險增加，聯儲局需要大幅加息壓通脹嗎？德國第四季GDP初值按季收縮0.2%，法國同季按季僅增0.1%，歐元區處於衰退邊緣，歐洲央行表明3月再加息半厘後將會暫停加息行動，歐元反彈浪結束？

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