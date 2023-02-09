【比比星期四】 人行逆回購規模見三年高　對港股有何啟示？濠賭股部署策略 | AI概念炒風已過？

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

人民銀行加大逆回購力度，單日錄得淨投放近5000億元人民幣，為3年以來最多，對港股有提振作用嗎？各濠賭股上月營收好轉，刺激美高梅(02282)及永利澳門(01128)半日分別升逾5%及6%，行業最壞情況已過？現時部署濠賭股獲利空間有多大？AI概念股集體回吐，百度(09888)半日跌5%，官媒提醒投資者切勿跟風炒作，短炒相關股份宜吼位離場？





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