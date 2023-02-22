【美股星期三】拆解美股跳水原因｜零售商今年預測悲觀　市場信心難恢復？

嘉賓： 安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

隔晚美股三大指數齊挫逾2%，當中以納斯達克綜合指數跌幅最深；標指﹑納指亦已連跌三個交易日。分析師預計標普500指數成份股公司的收益將在今年增長1.6%，低過年初預期的增長4.4%，目前市況仍能預示6到12個月後的經濟表現？兩大零售商沃爾瑪(WMT)及Home Depot(HD)公布去年第四季業績，雙雙對今年指引未敢樂觀，可解讀為投經濟前景不信心一票？勢將進一步打擊消費信心？

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