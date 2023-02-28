  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現

28/02/2023

【KK星期二】 數字經濟股落鑊 咩股最受惠？ | 解除口罩令　本地零售股仲有得炒？

#hot talk 1點鐘 #本地復常股 #數字經濟股 #數字經濟股 #中資電訊股 #莎莎 #00178 #零售股 #國泰 #00293 #百度 #09888 #兗煤澳大利亞 #03668 #中興通訊 #00763 #比亞迪 #01211 #領展 #00823 #嗶哩嗶哩 #09626 #港股 #分析 #元宇證券 #林嘉麒
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

 

　　中共中央、國務院印發《數字中國建設整體布局規模》，提到2035年數字化發展水平要進入世界前列，刺激相關股發力向上，其中電訊股升勢顯著，中聯通(00762)升逾4%、中電信(00728)升近4%，一眾股份之中哪一類最受惠？另外，行政長官李家超宣布由明天（1日）開始取消口罩令，暫時終止恒指五連跌五，本地零售股亦齊齊興奮，莎莎(00178)升逾5%，本港逐漸復常屬意料中事，相關股份向上水位有限？

 

影片網址：https://youtu.be/lAhE3SifBg4?t=65

 

►把時間軸拉到01:05開始 —  節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目: 

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

我要回應

更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #本地復常股 #數字經濟股 #數字經濟股 #中資電訊股 #莎莎 #00178 #零售股 #國泰 #00293 #百度 #09888 #兗煤澳大利亞 #03668 #中興通訊 #00763 #比亞迪 #01211 #領展 #00823 #嗶哩嗶哩 #09626 #港股 #分析 #元宇證券 #林嘉麒

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk