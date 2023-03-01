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01/03/2023

【美股星期三】道指蒸發年初升幅 熊市重臨？| Rivian業績暗藏亮點？| HPQ第二季業績

#hot talk 1點鐘 #RIVN #HPQ #AMZN #美股 #直播 #安里控股 #黃偉康
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嘉賓： 安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

 

　　總結2月份美股表現，道瓊斯工業平均指數已蒸發今年以來的升幅，目前跌幅逾1%，有大行警告投資者要小心美股重臨熊市風險，3月美股勢向下？曾有「Tesla殺手」之稱的Rivian(RIVN)公布第四季業績，並預計今年產量將會增加一倍有多，面對行業內競爭激烈、價格戰展開等，Rivian地位危危乎？Amazon作為Rivian的投資者，是次業績對Amazon影響有多大？惠普(HPQ)首季收入遜預期，但管理層表示看好年度業績，維持年度每股盈利預測，如何判斷公司前景？

 

影片網址：https://youtu.be/fhsTKyEIk1Q?t=64

 

把時間軸拉到01:04開始 —  節目開始

 

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