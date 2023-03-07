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07/03/2023

【KK星期二】三桶油破位齊破位 油價即將展開升浪？｜內銀股發力點揀好｜當民企「自己人」受惠定受累？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

 

　　市場憧憬原油需求強勁，國際油價連升五日，紐約期油重返80美元大關，刺激三桶油齊齊發力向上，中海油(00883)一度升近6%，高見12.68元，見逾11年高，中石化(00386)、中石油(00857)亦曾升近5%；油價連日造好，或是新一輪升浪的開端？油股有何部署策略？另外，內銀股集體向上，建設銀行(00939)、工商銀行(01398)曾升逾3%，但兩者已連升多日，強勢背後靠甚麼因素支撐？如何判斷內銀股前景？中央開腔撐民企，把民企當「自己人」，有望加強對民企的補貼﹑抑或是將營收同歸國有的訊號？

 

影片網址：https://youtu.be/l1RhOskv2G0?t=66

 

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