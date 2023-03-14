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14/03/2023

【KK星期二】市場恐慌情緒升溫　別人恐懼我貪婪？新總理撐民企　邊隻股份吼得過？外資股投資價值有幾大？

#hot talk 1點鐘 #VIX指數 #李強 #民企 #外資 #港股 #分析 #中芯國際 #00981 #華夏滬深三百 #03188 #同程旅行 #00780 #周大福 #01929 #港交所 #00388 #南方A50 #02822 #吉利 #00175 #直播 #元宇證券 #林嘉麒
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嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

 

　　港股今早持續受壓，低開171點後跌幅擴大至逾500點，低見19193點，除了失守100天線外，更再次刷新年內低位，市場恐慌情況升溫，或是趁低吸納好機會？恒指暫未現見底訊號？新任國務院總理李強強調，要更重視民企及基層，對港股上市的中資民企有甚麼影響？較看好哪隻股份可跑出？與民企「成為好朋友」，對民企而言為受惠或受累？如何解讀中央將發展重心轉向民企？總理同時提到要擴大對外開放，外資重回中國投資的意願有多大？現時仍面對甚麼限制？KK跟你分析哪些股份最受惠國策！

 

影片網址：https://youtu.be/bhVKz-MIO4o?t=66

 

►把時間軸拉到01:05開始 —  節目開始

 

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