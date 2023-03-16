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16/03/2023

【比比星期四】財務危機火燒連環船　港股難獨善其身？金融股無運行！｜油價續跌仍未見底？

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　美國矽谷銀行(SIVB)爆雷餘波蔓延至歐洲，瑞信一年期信貸違約掉期(CDS)飆升至千點以上，港股金融股跟跌，當中以友邦(01299)跌幅最顯著，早段曾插逾為表現最差藍籌榜首，預計相關風波的負面影響，仍會纏擾金融股多一段時間？持貨者應如何部署？料將持續拖累大市表現？市場避險情緒升溫，拖累油價持續受壓，已連跌三日，紐約期油更曾見近15個月低位，在市場信心完全恢復前，油價易跌難升？短線仍未見底？如何判斷石油股前景？持貨者賺息蝕價的風險有多大？

 

影片網址：https://youtu.be/xORc3g5Zx0s?t=33

 

►把時間軸拉到00:33開始 —  節目開始

 

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