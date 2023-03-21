【KK星期二】環球不確定性高 資金泊入內銀股避險？手遊股升幅難持續？騰訊業績前瞻

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

隔晚美股全線上升，帶動港股半日升62點，報19063點。聯儲局今日（21日）起展開一連兩日議息會議，加息幅度、速度仍然未明朗情況下，投資者宜把資金泊入避險股票或資產？內銀股普遍高息，估值亦相對便宜，部署內銀股不失為好選擇？手遊股個別發展，當中嗶哩嗶哩(09626)今早一度升逾9%，惟升幅不斷收窄，半日收市只剩近3%升幅，其餘手遊股亦只心動公司(02400)半日向上，投資者切勿心急追入手遊股？騰訊(00700)將於明天（22日）公布業績，預計業績有何亮點？美團(03690)遭實物分派，股價向下在所難免？績前該如何部署？





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