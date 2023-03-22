【美股星期三】聯儲局加息與否意義何在？虛擬貨幣為避險之選？NIKE中國銷售難恢復？

嘉賓：香港程式交易研究中心聯合創辦人 蔡嘉民

美國聯儲局本港時間今晚（23日）凌晨將公布3月議息結果，是次議息局方陷入兩難局面，一方面須以加息壓抑仍處高位的通脹率，另一方面，加息或加重銀行體系資金壓力，令現已陷財務危機的銀行業百上加斤，加息與否，對市場來說有何啟示？面對市場不確定性，資金選擇流入避險資產，當中有數字黃金之稱的比特幣（BTC），目前已經反彈至28000美元以上，現價部署仍有獲利空間嗎？NIKE（NKE）第三季收入按年有增長，惟純利及毛利率表現相對失色，高庫存或拖累今年業務前景？部署內需股有甚麼值得注意？

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