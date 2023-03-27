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27/03/2023

【FX MONDAY】陳欣：銀行危機致信貸收緊　經濟衰退一觸即發！

#陳欣 #hot talk 1點鐘 #FXMONDAY #外匯 #匯市
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嘉賓：樂天證券香港銷售總監　陳欣

 

　　主要歐美經濟體自去年首季開始快速加息，推高借貸成本，大型企業已開始裁員，近期幾家歐美銀行倒閉後，銀行業傾向加強監管及收緊信貸審批，令中小企借貸更加困難，歐美陷入經濟衰退的風險大幅增加，上周多家主要央行維持既定的加息政策，惟銀行倒閉的影響仍在發酵，是否預示加息周期接近尾聲？央行在抗通脹及應對這一波銀行危機之間將如何取拾？今年下半年會掉頭減息嗎？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/xXV2Clhwoec

 

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