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04/04/2023

【KK星期二】半導體股落鑊 具備多項利好因素？ | AI概念股炒過龍？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　半導體及AI概念股今早續向好，中芯國際(00981)截至半日收市升7%，為現貨主板市場淨主動買入資金最多的個股，規模近6億。過去5日更加大升20%。同業晶門半導體(02878)亦逆市升逾11%，半導體股炒上主要與美光科技遭到中國審查有關？消息利好國產芯片，邊隻半導體股最受惠？商湯(00020)今早曾升近18%，創逾9個月新高，一眾AI概念股仍然熱炒，但發展人工智能需時，現在買入有甚麼需要注意？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/iQNy2HIstjo

 

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