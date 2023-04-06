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06/04/2023

曾永堅：內地3月財新PMI走勢分歧 有何啟示？| 國際金價破位 惟黃金股炒過龍？

#曾永堅 #微盟 #02013 #招金礦業 #招商銀行 #01818 #03968 #黃金股 #Hot Deals #hot talk 1點鐘
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嘉賓：椽盛資本投資總監　曾永堅

 

　　中國財新3月服務業PMI創逾2年高，惟早前公布的財新3月製造業PMI跌至50的盛衰分界線之上，兩者走勢分歧，反映經濟復甦並不全面？隔晚金價曾升至每盎斯2032.9美元，創逾1年高，刺激本地黃金股今早大幅逆市向上。截至半日收市，兩大龍頭招金礦業(01818)及紫金礦業(02899)升幅逾5%，分別創近一年及三年高，惟個別黃金股反彈幅度遠超金價反彈幅度，黃金股是否炒過龍？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/BJjzFzF2Z3c

 

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