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11/04/2023

【KK星期二】內地3月PPI連跌6個月有咩啟示？｜內房企3月數據齊報捷恐只屬假象？｜拆解醫藥股抽升之謎

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　內地3月份CPI按年升0.7%，升幅比上月放緩0.3個百分點，低過市場預期；PPI按年降2.5%，降幅擴大1.1個百分點，符合市場預期；惟連跌6個月，創33個月最大降幅，對市場而言為一大警號？H股早市表現跑嬴A股，一度升逾1%，而上證指數及深成指則輕微偏軟，市場對數據收貨嗎？企穩支撐大市的股份要數到3月銷售數據理想的內房板塊！半日表現最佳藍籌三甲均由內房及物管股包辦，料利好作用能維持多久？數據屬行業回暖跡象？官方力撐民營企業，意味內房民企同樣值博？除內房股外，醫藥股今早同樣跑出，如何解讀近期強勢？

 

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/x5970WSIhU4

 

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