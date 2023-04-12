【美股星期三】美國3月CPI前瞻 | 比特幣破30000大關有咩啟示？AI監管風險大首選ETF？

嘉賓：香港程式交易研究中心聯合創辦人 蔡嘉民

市場觀望美國今天（12日）公布的3月CPI數據，隔晚三大美股走勢分歧，惟比特幣突破3萬美元關口，對市場有何啟示？國際貨幣基金組織（IMF）下調今明兩年的經濟增長預測，但美國財長表示全球經濟前景相當光明，如何解讀兩者之間的看法分歧？繼加拿大、意大利等歐美國家 宣布對AI產業進行監管，美國表示亦正在研究相關措施，拖累AI概念股受壓，目前為吸納好機會？

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