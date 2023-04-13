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13/04/2023

【比比星期四】3月聯儲局議息紀要全方位拆解｜金管局再接錢有啟示？｜生物科技股受資金追捧可吼？

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　聯儲局公布3月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要，官員預計今年將會出現溫和衰退，拖累港美股市受壓，還有甚麼重點值得關注？自上星期以來，金管局第三度承接港元沽盤，美元回落港元將持續弱勢？阿里巴巴(09988)遭軟銀部署沽貨，半日股價跌近3%，用預付遠期合約沽貨對股價衝擊有幾大？另外，生物科技股半日受資金追捧，金斯瑞生物科技(01548)及藥明生物(02269)分別逆市大升近6%及7%，資金輪動下，生物科技股升勢可以持續嗎？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/XYr5IrnGPJA

 

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