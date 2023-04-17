【FX MONDAY】李振豪：耶倫指信貸緊縮有加息效果 歐央行對加息半厘持開放態度

嘉賓：東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪

市場預期美國聯儲局5月再加息25基點後將會暫停加息，美國財長耶倫亦表示，銀行信貸緊縮有加息效果，暗示加息周期結束？歐洲央行管委會對5月加息半厘持開放態度，歐美息差再拉近，歐元兌美元（EUR）有望進一步走強？日本央行新任行長植田和男上任後，表示央行仍有需要維持寬鬆貨幣政策，但面對美國以至全球或再次陷入經濟衰退，日圓（JPY）維持好淡拉鋸局面？

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