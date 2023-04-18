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18/04/2023

黃偉豪：內地三頭馬車僅社會零銷「跑出」如何解讀？| 安踏遭股東抽水 憧憬五一仲可以買？

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嘉賓：中薇證券研究部董事　黃偉豪

 

國家統計局公布，今年一季度國內生產總值（GDP）同比增長4.5%，優於預期的4%，並創四個季度最高水平；環比增長2.2%。不過「三頭馬車」中只有社會零售銷售勝預期，反映經濟復甦並不全面？安踏公布以先舊後新方式配售1.19億股，集資約118億元以償還未償付的財務負債。股東大手抽水令安踏半日大跌7%。不過五一黃金周即將來臨，憧憬假期因素，投資者還可以趁低吸納體品股嗎？

 

影片網址：https://youtube.com/live/f0AfRDDe1u0

 

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