【比比星期四】 解讀內地最新經濟數據｜新能源車價格戰持續車股仍可吼？｜金管局再接錢！

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

內地第一季GDP增長4.5%，多間大行上調內地2023年GDP預測，第二季會否有改善？上海車展周二（18日）登場，新能源車成為焦點，對內地車企促銷有多大幫助？內地將拉動經濟的重責大任落在汽車消費上發改委繼續維持汽車促消費最重要環節，表示將推動新能源車下鄉，並正研究起草擴大消費相關政策。對新能源車銷情有何幫助？

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