【FX MONDAY】日央行擬檢討數十年來的政策 預示圓匯即將展開長期升浪？

嘉賓：艾德證券期貨有限公司高級副總裁 熊俊傑

據《產經新聞》報道，日央行計劃對過去數十年來採取的貨幣政策進行評估，並會研究造成日本經濟停滯不前的原因，以便在新任行長植田和男領導下的央行可以提出有效的政策。報道指，日央行將會研究過去25年的通縮情況，甚至追溯到經濟泡沫爆破時的1990年代初。這是否預示寬鬆貨幣政策即將終結？另外，日央行將於本周五公布議息結果，市場普遍預期將會維持現行寬鬆貨幣政策不變。

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