【KK星期二】港股半日波幅逾500點 或跟美股先升後回？｜分析滙控首季業績｜澳門賭收報捷濠賭股再落鑊！

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

港股半日走勢反覆，恒指高開228點後早段升幅一度擴大至391點，高見20286點，惟開市不足半小時便已倒跌，最多跌過133點，半日即使輕微轉升亦未能收復兩萬大關。港股今日跟隨美股先升後回的機會有多大？KK將率先分析滙控(00005)首季業績，派息金額及比率符合市場預期？未來會否續受外圍銀行業風波影響？業績又能否帶動港股日內重拾升勢？另外亦會點評受4月賭收報捷刺激大升的濠賭股，分析行業前景及部署策略！

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