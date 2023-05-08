【FX MONDAY】美國違約機會升　美元儲備地位不保？

嘉賓：恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

美國民主共和兩黨仍未就調高債務上限達成共識，總統拜登周二將與眾議院兩黨領袖會面，周三討論債務上限問題。美國財長耶倫5月1日去信國會指，若不調高債務上限，美國最快或於6月1日歷史性違約。另一方面，美國4月非農就業職位大幅增加25.3萬，遠勝預期的18萬，失業率重返3.4%的50年低位，預示利率將維持在高水平。如此情況下，美元儲備地位再受威脅，還是因為資金一如既往流入美債避險，令美匯（DXY）表現更強？

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