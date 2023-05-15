【FX MONDAY】毛偉廉：利率續升致企業破產創13年高　聯儲局會被迫提早減息嗎？

嘉賓：博威環球投資業務發展部主管 毛偉廉

美國聯儲局在5月份議息會後再加息25基點，聯邦基金利率目標範圍升到5至5.25厘，進一步推升企業借貸成本，同時令其更接近美國國債孳息率。標普環球指，今年首4月個美企破產宗數為2010年以來最多。此外，小型銀行面對存款外流壓力未消，這會否迫使聯儲局提早減息？[金價]（XAU）近期持續在每盎司2000美元以上橫行，是否準備向上突破？日本央行行長植田和男出席國會聽證會時表示，若通脹維持在2%以上，央行將會結束孳息曲線控制（YCC）及縮減資產負債表，[日圓]（JPY）後市看高一線？

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