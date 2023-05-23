【KK星期二】關注美團業務疫後復甦情況？網易小米業績前瞻！

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

本周有多隻科技股放榜，當中小米(01810)明天就會公布業績，有大行關注集團能否於手機需求疲弱下，毛利率仍然有所提升，市場亦關注其產品高端化、造車等進程。網易(09999)、美團(03690)將於本周四（25日）出業績，市場預計前者純利按年增長逾一成，亦關注與AI結合的《逆水寒手遊》推出進度；後者則受到市場關注內地疫後復甦對業績的刺激作用，三者於業績前改如何部署？KK最看好哪一隻前景？

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