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25/05/2023

【比比星期四】恒指創年內低位 短期難翻身？

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　聯儲局議息會議紀要提到美國今年減息無望，加上市場對美國債務違約憂慮情緒升溫，不單美股弱勢，港股受拖累亦難以避免？恒指日中曾跌逾400點，低見18713點，創今年新低。加上股份跌幅全面，藍籌股之中，只有兩隻輕微向上，港股缺水難游情況下，恐下試18000關？美團(03690)今日收市後公布業績，股價受大市氣氛所拖累，即使業績好過市場預期，股價短期也難看好？業績前有何部署策略？另外，早前公布業績的快手(01024)、金山軟件(03888)比比有要點想補充！

 


 

影片網址：https://youtube.com/live/RI66_PiBeXI

 

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