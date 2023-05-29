【FX MONDAY】陳欣：美國債務上限有望達成協議　美匯或借避險需求減少回調

嘉賓：資深外匯分析師 陳欣

國總統拜登與共和共黨眾院領袖麥卡錫，已就上調債務上限原則性達成協議，兩年內暫停執行債務上限，周三（31日）呈交國會審批，美國債務違約危機暫緩，加上預期聯儲局將於6月份起暫停加息，美元因避隧需求推動的升勢結束？美元（USD）兌日圓（JPY）重上140，干預陰霾復現？新西蘭儲備銀行暗示加息周期結束，紐元（NZD）升浪結束？

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