【美股星期三】標普500權重股 左右大市走向？｜NVDA坐火箭 股價市值未炒完？｜跟進馬斯克訪華之旅

嘉賓：資深財經分析師 黃偉康

美國提高債務上限議案今日將提交國會審批，會前已有至少兩名美國共和黨籍的保守派議員揚言會阻止通過債務上限協議通過。參考往績，美國從雖曾因財政問題而停擺，卻未曾真正達至債務違約地步，料是次亦能安然通過議案？會前反響只屬政治操作﹑對實際債務水平影響有限？聯儲局內官員對下月息口走向取態仍未明，Andrew對加息與否有甚麼看法？我們又能從標普500指數的權重股股價中看出甚麼端倪？近期市場熱炒擁人工智能（AI）概念的芯片製造商英偉達（NVDA），除了推升近期股價過去一個月勁升近四成外，市值亦一躍至一萬億美元以上，為史上第八間企業躋身萬億行列的美企！NVDA現時市盈率（PE）已抽升至208.91倍，大幅拋離行業平均的約30倍，估值過高會為公司帶來甚麼影響？近期升勢有否過份反映市場對AI發展的憧憬？電動車龍頭特斯拉（TSLA）行政總裁馬斯克已展開時隔三年的訪華行程，據報他曾與寧德時代董事長曾毓群會面，更於與國務委員兼外長秦剛會面後大談美中合作的重要性，中美角力似乎未動搖馬斯克對中國的信心？是次訪華行程料對特斯拉帶來甚麼影響？

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