【FX MONDAY】李振豪：美就業數據強勁 加息周期未結束？

嘉賓：東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪

美國5月就業數據遠勝預期，加息周期縱暫停卻未止？上周美國國會及總統拜登極速通過暫停債務上限法案，暫緩債務違約危機。另一方面，美國5月就業報告表現意外強勁，非農職位大幅增加33.9萬個，遠勝預期的18萬及4月的29.4萬，不過，失業率急升0.3個百分點至3.7%，平均時薪按年升幅略為放緩至4.3%，這預示美國通脹仍有壓力或是進一步下降？油組宣布將於7月份額外減產每日140萬桶，對油價有多大的支持作用？澳洲儲備銀行周二議息，央行會進一步加息嗎？

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