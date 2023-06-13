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13/06/2023

港股要大升仲缺咩條件？| 內銀股仍為中長線收息之選？| 九毛九高層地震 入場好時機？

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嘉賓：香港股票分析師協會副主席　郭思治

 

　　全球金融市場本星期迎來超級議息周，投資者靜待美國通脹數據，以及聯儲局最新的議息結果。不過離岸人民幣今早再貶至六個半月低，曾報7.1749，港股今早小幅低開後挫曾逾百點，半日跌幅收窄。過去一段時間港股成交額低迷，意味市場根本上沒有資金和動力向上，預料港股繼續「有波幅無升幅」？人民銀行調降7天期逆回購利率10個基點至1.9厘，分析預算本月15日的MLF與20日的LPR都將跟隨下調，對內銀股影響有多？相比之下中資電訊股更值博？郭思治的愛股中移動(00941)仍然處於收集區？

 

 

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