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16/06/2023

王榮昆：大市回暖最新部署策略 | 基建股起步炒得過？ | 百濟神州反彈逾6% 把握逃生門？

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嘉賓：華夏證券行政總裁　王榮昆

 

　　港股跟隨美股向上，半日一度升至19983點，逼近兩萬關，內地商務部、工信部、發改委等齊齊應聲撐經濟，勢必推升港股進一步突破？基建股半日約4-5%不等，除了憧憬中央扶持政策之外，亦受惠中特估概念炒作，短期向上仍有水位？百濟神州(06160)被控告侵犯外國企業專利，公司澄清並表示會辯護到底，股價收復上日一半失地，惟集團乃生物科技股龍頭之一，事件或拖累市場對投資生科股信心？

 

 

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