  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現教材攻略。學得要精

23/06/2023

【名嘴齊齊Talk】 港股上半年跌宕起伏 下半年謀定而後動？｜邊啲板塊會落鑊？

#hot talk 1點鐘 #熊麗萍 #林家亨 #溫鋼城 #溫傑 #港股 #美股
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

　　　資深財經分析師　熊麗萍

　　　國農證券董事總經理　林家亨

　　　iFAST Global Markets 副總裁　溫鋼城

 

　　2023年上半年，金融市場跌宕起伏，所有資産類別均極端波動，通脹居高不下導致利率上升，加劇了市場對經濟衰退的擔憂情緒。轉眼6月即將過去，港股經歷上半年坐完過山車後，在內憂外患情況下半年走勢仍然未明朗。想知道下半年港股目標？仲有哪些板塊值得留意？幾位股評人合作又會刷出怎樣的火花？Hot Talk1點鐘特備節目《名嘴齊齊Talk》，請來著名股評人林家亨、熊麗萍、溫鋼城同溫傑，在Conrad港麗酒店的Nicholini's一邊嘆下午茶，一邊談政論經，除了與觀眾總結上半年港股走勢，更重要的是為下半年股票市場把把脈。6月23號下午一點鐘，名嘴齊齊Talk，你豈能錯過！

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/r6aqTZ0L6ME

 

►把時間軸拉到01:07開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

我要回應

更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #熊麗萍 #林家亨 #溫鋼城 #溫傑 #港股 #美股

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk