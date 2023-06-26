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26/06/2023

【FX MONDAY】羅明立：英倫銀行上周意外加息半厘，英美息差收窄鎊匯睇高一線？

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嘉賓：亨達集團總經理　羅明立

 

　　上周四英倫銀行議息後宣布大幅加息50基點，政策利率升至5厘，較美國聯邦基金利率僅低25基點，英國5月份通脹率維持在8.7%，為G7之中最高，大幅加息是否反映英倫銀行決心壓抑通脹，指標利率有望超越聯邦基金利率，英鎊兌美元今年以來表現為G10中最佳，後市看高一線？不過，英國去年第四季及今年首季GDP僅按季增長0.1%，英倫銀行準備犧牲經濟以降通脹？另一方面，美元兌日圓升至143水平，日本財務省隨時干預匯價，日圓逢低買入值博？

 

 

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