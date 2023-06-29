【比比星期四】拆解四大央行利率取向 | 太古304億售美可樂業務 | 新股慧居科技(02481)抽唔抽得過？

嘉賓： 凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

歐洲央行本周舉行該行年度論壇，歐央行行長拉加德、美國聯儲局主席鮑威爾、英倫銀行行長貝利及日本央行行長植田和男，罕有在論壇上「同框」，他們對利率政策的看法有什麼不同？環球市場仍處於緊縮狀態，會如何影響股市？港股半日成交只有400億多少少，在缺水難游情況下，恐下試18500關？太古A(00019)及B(00087)宣布，出售美國太古可口可樂業務予母公司英國太古，現金代價39億美元，相當於304億港元。太古AB股半日均逆市向上，齊齊升逾半成創逾一個月新高，大家應該點衡量未來股息變化？無貨的投資者想收息又建唔建議買？最近不乏新股上市，部分在暗盤及上市第一日都有唔錯的表現，不過市況未明朗，依家又抽唔抽得過？





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