【美股星期三】美股下半年走勢預測 | Meta推新平台對撼Twitter 成效有幾大？ | 特斯拉交付運量創新高可持續？

嘉賓：資深財經分析師 黃偉康

美國最新出爐的多項經濟數字均勝市場預期，當中5月新屋銷售以年率計，按月升12.2%，遠好過預期的跌1.2%；至於同期耐用品訂單初值按月升1.7%，已連升3個月。根據FED WATCH利率期貨最新預測，預料7月加息0.25厘的機會率升至76%，聯儲局7月加息勢在必行？主席鮑威爾早前指，今年有條件加息一至兩次，預料年內加息路徑或「加一次、停一次」？電動車企業Tesla(TSLA)上日升近4%，有力保持龍頭地位？同業競爭對手使用Tesla的充電協議標準，相關利好消息有過度炒作跡象？美國電動車初創企業 Lordstown(RIDE)加入申請破產行列，又對鴻海提告，指控鴻海誤導有關合作開發車的計劃，新能源車企在目前環境下難生存？

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