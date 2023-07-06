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06/07/2023

【比比星期四】息口未見頂 港股要試底？｜內地數據不及預期 市場博阿爺出招仲興奮？｜內銀股部署策略

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　美國聯儲局周三（7月5日）公布6月議息會議紀錄，稱參與決策的官員們幾乎全部預計，2023年還將有多次加息，但步伐較去年初以來的行動放緩。消息對美股影響不大，不過反映中概股表現的金龍中國指數創近一周以來最大跌幅。加上市場同時關注美國財長耶倫今天起訪華4日，港股昨日挫300點後，今曾插逾400點，失守萬九關，美國息口尚未見頂，港股難大升？內地最新製造業及服務業指數不理想，反而令人更期待中央「落重藥」谷經濟？踏入7月，高息內銀股迎來除淨高峰期，建行(00939)、工行(01398)除淨，股價受壓。不過憧憬本月中央政治局會議中，會有政策支援實體經濟，在經濟向上反彈的過程中，內銀股表現是否仍然值得憧憬？選股策略又是什麼？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/F8hIc8Rbi0w

 

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