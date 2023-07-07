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07/07/2023

【hot talk 1點鐘】信用卡網購回贈邊間有6%以上？｜高息環境下，專家分析投資理財策！

#信用卡 #hot talk 1點鐘 #現金回贈 #理財策略 #網購 #邵志堯
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嘉賓：香港財務專業協會主席　邵志堯

 

　　網購方便又快捷，但想買得划算，用甚麼信用卡有更多現金回贈？有邊幾間最高達6%以上？今集幫大家比較不同信用卡的網購優惠。隨著社會逐漸復常，大家除了消費增加，高息環境下，投資、理財方面又應該如何部署？香港財務專業協會主席邵志堯今集除了會分享網購貼士，並會分析現時市況應如何部署理財策略。

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/vucx83lLfUs

 

►把時間軸拉到00:17開始 — 節目開始

 

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【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

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