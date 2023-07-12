【美股星期三】美國通脹數據前瞻｜加息周期接近尾聲 點睇美元下半年？｜拆解油價走勢

嘉賓：華夏證券行政總裁 王榮昆

市場關注美國今晚將會公布既美國6月份通脹數字，料消費物價指數CPI增幅按年放慢至3.1%，核心CPI升幅亦放緩至5%。但上周公布的非農數字中，工資增幅超出預期，通脹仍然頑強？憧憬通脹繼續回落，上日美股已偷步炒上，一旦通脹不似預期，美股或有回調風險？美國加息周期接近尾聲，美元滙價上日偏軟，跌至兩個月低位，美元未來將失去緊縮貨幣政策支持，美滙指數下半年走勢偏淡？美元主導貨幣短期內不變？國際油價上日升逾2%，創逾10星期收市新高，上試85美元機會有幾大？

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