【比比星期四】美國通脹回落利好港股？｜拆解IMAX中國私有化！｜內地6月人幣新增貸勝預期 有何啟示？

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

美國6月消費者物價指數有所回落，當中整體(CPI)按年升3%，創逾2年以來低位，但核心CPI仍然高企，考慮到就業數據仍然強勁，聯儲局年內或再加息？美匯指數(DXY)隔晚走弱，人民幣(CNY)相對走強，市場憧憬美國息口見頂將利好港股？IMAX中國獲母公司提私有化，每股作價10元、較停牌前價溢價近一成，比比將會為大家拆解當中細節。另外，內地6月新增人民幣貸款3.05萬億元，連同社會融資規模增量均高過預期，對內地下半年貨幣政策有何預示？

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