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18/07/2023

【KK星期二】內地經濟數據弱 恒指萬九關難守？｜恒大兩年蝕逾5000億 內房股勿沾手？｜內地放鬆人工智能監管利好科技股

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　內地公布第二季經濟數據差過預期，其中6月社會消費品零售總額較5月顯著回落，數據反映內地正面臨經濟失速？上證指數復打穿3200關，港股昨日因風暴影響全日停市，復市後低開89點，跌勢隨即轉急，不足15分鐘跌幅擴大至逾400點，半日仍挫420點。停市後港股仍難逃一跌，今日若然落到18900補裂口，走勢上會否更健康？中國最新人工智能產業監管文件刪去多個嚴格要求，可被視為放鬆對人工智能監管？對行業前景利好作用有多大？中國恒大(03333)死線前補發業績，兩年共蝕5812億元人民幣，內房股今早普遍捱沽，數字差是意料之內？仍然持布內房股的投資者如何是好？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/F9ouWNa1_M0

 

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