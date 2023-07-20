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20/07/2023

【比比星期四】人民幣走高港股有望向上走？| 金沙Q2成績表出爐 市場唔收貨？| 舜宇曾逆市瀉15%

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　中國人民銀行及國家外滙局宣布，即日起上調跨境融資宏觀審慎調節參數至1.5，離岸人民幣(RMB)日內升幅一度擴大至逾500點，人民幣漸趨穩定，或成支撐大市反彈因素？金沙(01928)第二季淨收入、經調整利潤虧轉盈，有大行更上調其目標價，惟今早股價仍然向下，反映業績有隱憂？另外，不論到訪澳門旅客人次抑或賭收數字均遇瓶頸？濠賭股仍可留意嗎？舜宇(02382)發盈警，預計上半年純利大減65%-70%，手機鏡頭及手機攝影模組出貨量按年下跌，市場大失所望，拖累今早股價曾急瀉15%，低見66.3元，創逾8個月低。業績何時才能走出低谷？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/7jR9-2C66h0

 

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