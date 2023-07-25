【KK星期二】政治局會議釋利好訊號 有幾大幫助？︱內房股爆上 係前景大逆轉？︱谷大宗消費 邊個版塊最受惠？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

中共中央政治局會議召開，指要加大宏觀政策調控力度，著力擴大內需、提振信心，加強逆周期調節和政策儲備；適時調整優化房策。反映中概股表現的金龍中國指數隔晚急升逾4%，創下2月初以來最大升幅。港股昨日挫逾400點後，今早曾勁升逾600點。會議對港股有幾大幫助？今次會議未有提及「房住不炒」，反映政策將轉向大力支撐樓市，不過內房仍然有債務問題未解決，今日的升勢是否「升過龍」？擴大國內需求繼續是內地振興經濟的主調，但在民眾消費能力不不如前的情況，會否只是起到短暫的刺激作用？哪個版塊最受惠？

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