【hot talk 1點鐘】港股七翻身在望 2字頭見曙光？｜恒大汽車復牌即人踩人 有貨點算好？｜住建部要求做好保交樓

嘉賓：華富建業證券投資策略聯席總監 阮子曦

港股今日（28日）期指結算，恒指昨日升至近個半月高位後，今早低開逾兩百點，低見19381，不過跌幅收窄更加轉升，半日曾大升逾200點，高見19834點，成交收復100天線之餘，更加刷新7月份高位，終於突破年初至今22700點開始的下降軌，港股走勢轉好？有望向上挑戰6月份高位20100水平？日本央行周五公布貨幣政策會議決定，調整孳息率曲線控制範圍，將在每個工作日以1%的利率水平，購買10年期日本國債，並將靈活控制10年期孳息率。央行聲明指，必要時將繼續進行孳息率曲線控制，環球央行息口及貨幣政策明朗化，將如何影響港股後市？停牌超過一年的恒大汽車(00708)今日復牌，一開市即出現「人踩人」，股價曾大9七成，低見一元的歷史新低。公司公布計劃於市場集資約5億美元，惟母公司債務問題仍未解決，集資行動能否拯救低殘的股價？持貨者應該先行觀察還是走為上著？

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