【FX MONDAY】溫灼培：YCC過後平Yen不再？歐元後向何去何從？澳紙息差續落後 點部署？

嘉賓：恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

日本央行上周五（28日）宣布調整收益率曲線控制（YCC），觸發日圓(JPY)兌美元數分鐘內大幅波動，一度升至138水平，其後回穩至約141水平。雖然行長植田和男已否認央行轉鷹，但多項經濟數據均反映日央行有需要改變貨幣政策。各種因素疊加下，弱日圓不再？日股續強會否是限制日圓轉強的因素之一？市民出發遊日前，又有甚麼兌日圓攻略？歐元區將於本港時間下午5時公布7月消費者物價指數（CPI），雖然市場預料升幅將放緩，但仍處5%以上的高水平，料歐央行會以大幅度加息，抑或維持攤長加息周期去應對高通脹？歐元(EUR)後向如何？明日（8月1日）即將公布最新議息結果的澳洲，市場對其未來息口走向存重大分歧。若市場推測年內多加息一次後暫停加徒的傳聞屬實，澳元在息差上將落後於大部分主要外幣，恐限制澳元的上升空間？

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